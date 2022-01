Buscas por homem desaparecido no Rio Amazonas chegam no 2º dia

Agentes do Corpo de Bombeiros estão no 2º dia de buscas, nesta terça-feira (4), por Cleuson Leal, conhecido como 'Dote', de 43 anos, desaparecido desde o dia 1º de janeiro, no Rio Amazonas, na comunidade do Itaubal, zona rural de Itacoatiara. Dote tinha passado a noite de Réveillon bebendo com amigos e parentes. Na manhã do dia 1º, mesmo de ressaca, ele levou um cliente em uma canoa de madeira até a comunidade, comprou uma cerveja e foi embora na embarcação, onde foi visto pela última vez. Moradores encontraram a canoa de Cleuson à deriva do Rio Amazonas. Dentro dela tinha um remo, um galão de gasolina e uma latinha de cerveja.

