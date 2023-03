Buscas por bebê de 2 meses desaparecido após naufrágio são suspensas no Amazonas

Manaus/AM - As buscas pelo bebê de 2 meses que desapareceu após uma canoa naufragar no Igarapé do Caburi, em Parintins, foram suspensas neste sábado (11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspensão foi necessária para que a equipe procure um homem que desapareceu no Rio Paraná do Limão, no município de Barreirinha, próximo a Parintins. Mesmo assim, as duas ocorrências estão em andamento, e as buscas pelo bebê devem retornar.

O naufrágio aconteceu na quarta-feira (8), quando quatro pessoas da mesma família estavam passando de uma embarcação para outra, até que o bebê caiu na água e não foi mais visto.