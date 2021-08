Buscas por adolescente que desapareceu ao pular de flutuante no Rio Amazonas começam amanhã

Ainda de acordo com a Marinha, um Inquérito Administrativo será instaurado, a fim de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis. Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº2.180/54.

A Marinha do Brasil, informou por meio de nota que tomou conhecimento do desaparecimento da adolescente na manhã de hoje e uma equipe de Busca e Salvamento da Agência Fluvial de Itacoatiara, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foi direcionada ao local para dar início às buscas.

Familiares e amigos tentaram mergulhar para localizar a jovem, mas não tiveram sucesso. Na tarde deste domingo o Corpo de Bombeiros informou que a equipe de mergulhadores de Manaus fará o deslocamento até a Itacoatiara na manhã desta segunda-feira, pois há uma norma que impede a realização do mergulho no período noturno.

