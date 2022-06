Busca e apreensão é realizada em casa de suspeito de assassinato de Bruno e

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas cumpriu nesta quinta-feira (16) mandado de busca e apreensão na casa de um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no Vale do Javari, em Atalaia do Norte.

Os presos até o momento são os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, o 'Pelado', e Oseney da Costa de Oliveira, o 'Dos Santos'.

Ainda de acordo com a Polícia, a participação de outras cinco pessoas no crime está sendo apurada.

Após Pelado confessar o crime e apontar o lugar onde os corpos foram enterrados, a polícia encontrou restos humanos que vão passar por perícia nesta noite, para confirmar se pertencem a Bruno Pereira e Dom Phillips.