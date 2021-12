Busca ativa de atrasados com vacinação contra Covid-19 é realizada no Amazonas

Em todo o estado, mais de 5,2 milhões doses da vacina já foram aplicadas. Com isso, o Amazonas completou 51,9% da população com cobertura vacinal completa (1° e 2ª dose).

A meta do Estado é aumentar em 20% a cobertura vacinal nos 62 municípios. Para isso, realiza uma megacampanha de vacinação com várias ações em Manaus e interior. Entre elas, a oferta dos imunizantes em uma carreta itinerante na capital.

Manaus/AM - A busca ativa por pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 foi realizada neste domingo (12), na comunidade Nossa Senhora de Fátima, rio Arari, zona rural do município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.