Buraco na BR-319 causa acidente com três mortos no Amazonas

O carro saiu da pista e capotou em uma área alagada às margens da via. Outros condutores que passavam pelo local tentaram socorrer as vítimas, mas não tiveram sucesso.

Um deles era um motorista de aplicativo que tentou desviar de buracos na via e perdeu o controle do veículo.

Manaus/AM – Três pessoas morreram no fim da tarde deste domingo (3), durante um acidente gravíssimo no KM 15 da BR-319, nas proximidades do município de Humaitá, no Amazonas.

