Buraco em estrada pode ter causado acidente fatal de vaqueiro no Amazonas

Manaus/AM – Um buraco na Estrada do Purupuru, no município de Careiro da Várzea, pode ter causado o acidente fatal que tirou a vida do vaqueiro Edilon Lira de Souza, 38.

Segundo a polícia, Edilon trafegava em sua motocicleta por volta das 20h, quando caiu na cratera e foi arremessado por metros na via.

Com o impacto do lançamento, o vaqueiro sofreu ferimentos gravíssimos e acabou morrendo ainda no local. A família está revoltada com a tragédia.