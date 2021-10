Bumbódromo de Parintins volta a funcionar como urgência e emergência de saúde

Manaus/AM - O Centro de Saúde localizado no Bumbódromo voltou a funcionar como unidade de pronto atendimento de urgência e emergência a população de Parintins. Com equipe completa de saúde, a unidade está atendendo todos os dias de 07h a meia-noite. A reorganização do serviço visa descentralizar o atendimento concentrado no hospital Jofre Cohen.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, destaca que a equipe está preparada para o atendimento à população que necessitar de auxílio médico. "Caso a gente não consiga dar resolutividade no Bumbódromo, faremos o encaminhamento para o hospital Jofre Cohen. É importante lembrar também que temos as unidades dentro do programa Saúde na Hora, de 17h às 21h, que são as UBS Doutor Toda, União, Tia Leó e Waldir Viana, realizando atendimentos", frisa.

A diretora do Bumbódromo, Samantha Sampaio, informa que as consultas especializadas que estavam ocorrendo no AME foram temporariamente transferidos para a casa Padre Vitório e a UBS Francisco Galiani. "Todos os pacientes que estavam agendados na média complexidade foram direcionados a essas unidades. Em caso de dúvidas, o cidadão pode nos procurar aqui no Bumbódromo que iremos repassar as informações", completa Samantha.

