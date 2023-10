Brigadistas do Ibama reforçam combate a queimadas florestais no Amazonas

Manaus/AM - Brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO), do IBAMA, chegaram em Manaus na segunda-feira (2), para reforçar o Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios florestais.

A princípio, a equipe vai atuar no incêndio de grandes proporções que ocorre na região do Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, interior no Amazonas, que vem causando transtornos para os moradores de Manaus, que têm visto grandes grandes nuvens de fumaça.

Para combater o incêndio, o PREVFOGO utilizará a técnica de trincheiras, que consiste em abrir rasgos no solo na direção para a qual a linha do fogo está se encaminhando.

A previsão é que as trincheiras sejam abertas em diversas direções nos próximos dias, impedindo que o fogo alcance novas áreas.

A linha de fogo em atividade direciona-se para a Comunidade do Janauary e à Aldeia Tukana e Tuyuka. O PREVFOGO pretende impedir que o fogo chegue a estas comunidades.

Brigadistas do IBAMA se instalarão nas comunidades próximas e combaterão o fogo diariamente até a sua dissipação.