Braga tenta censurar pesquisas que mostram possível derrota no 2º turno; TRE nega

O magistrado negou o pedido "com base na legislação pertinente, o pedido liminar por entender que as irregularidades apontadas não restaram demonstradas".

Manaus/AM - O candidato Eduardo Braga, voltou a tentar censurar novas pesquisas da empresa Pontual na corrida para o 2º turno ao Governo do Amazonas. No entanto, o Desembargador Marcelo Pires Soares negou o pedido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.