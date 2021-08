Braga inaugura obras no Amazonas e anuncia R$ 30 milhões em emendas para infraestrutura e saúde

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) participou, neste sábado (07), do lançamento do Plano Verão de Obras & Ações no município de Rio Preto da Eva (distante 86 quilômetros de Manaus), e anunciou a aplicação de mais de R$ 30 milhões em emendas ao Orçamento da União para infraestrutura e o enfrentamento da Covid-19 na cidade.

Escolas ampliadas e reformadas

Ao lado do prefeito Anderson Sousa (PP), é dos deputados federais Silas Câmara (Republicanos) e Delegado Pablo Oliva (PSL), e estaduais Dermilson Chagas (sem partido) e Àlvaro Campelo (PP), Braga participou reinauguração das escolas Gilberto Mestrinho, no bairro da Paz, São Francisco, no bairro Monte Castelo II e da Creche Maria José da Silva Batista, no Coqueiral, que foram reformadas e ampliadas pela prefeitura.

O senador também estava acompanhado do presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), prefeito de Manaquiri, Jair Souto (MDB) e dos prefeitos de Barcelos, Edson Mendes (MDB), de Itamarati, João Campelo (MDB) e de Maraã, Edir Castelo Branco (Republicanos) e vereadores das respectivas cidades.

Mais recursos de emendas

Em Rio Preto, Eduardo foi recebido com calorosa recepção por centenas de moradores da sede da cidade e de ramais. "Nesse grande plano de obras da prefeitura, estamos investindo R$ 23,670 milhões em infraestrutura e saúde. E vamos conseguir mais R$ 7 milhões do Orçamento da União para concluir toda a pavimentação da cidade", anunciou o senador.

Encontro com lideranças

No lançamento do plano, no Ginásio Poliesportivo “Dayso Siqueira Pinto” que contou com a participação de mais de 500 lideranças comunitárias, Eduardo informou que, indicou R$ 9,7 milhões em emendas para serviços de pavimentação de ruas, calçadas, meio-fio, sarjetas e drenagem superficial nos bairros Paraíso Silvestre e Furtado Viana, que estão em fase de licitação.

O senador informou, ainda, que o município contará com R$ 850 mil para incremento as ações do Piso de Atenção Básica (PAB). Eduardo Braga também viabilizou R$ 1,5 milhão para manutenção de Unidades Básicas de Saúde (UBS), aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares, além de R$ 700 mil para ações de enfrentamento à Covid-19.