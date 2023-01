Braga e Omar repudiam atos de bolsonaristas radicais em Brasília

Manaus/AM - Os senadores do Amazonas, Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), se manifestaram por meio do Twitter, neste domingo (8), sobre os atos de terrorismo realizados por bolsonaristas radicais em Brasília, com invasão e depredação das sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os dois parlamentares repudiaram os atos. Omar Aziz considerou as cenas tristes, que demonstram falta de respeito com a democracia e que esses atos resultam da imprudência de um líder sem responsabilidade, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (União).,

“Tristes cenas da falta de respeito à democracia ocorrem agora em Brasília. Radicais estão depredando o patrimônio público, invadindo o Congresso e pedindo golpe. Esses atos resultados da imprudência de um líder sem responsabilidade e sem integridade. E que contam com o financiamento e incentivo de parlamentares e autoridades. Essas ações são lamentáveis. Mas não vão nos intimidar. O povo escolheu e quer paz. Estaremos firmes na luta pela democracia e por um Brasil melhor”.

O senador Eduardo Braga declarou ter total repúdio aos atos golpistas e que não há lugar para vandalismo na democracia.

“Total repúdio aos atos golpistas em Brasília! Não há lugar para vandalismo na democracia. Sem falar que violência gera violência e que o Brasil e os brasileiros são os grandes prejudicados pela irresponsabilidade extremista. A punição tem que ser rigorosa. Chega de ódio e radicalismo!”.