Braga afirma que indicação para o Ministério de Minas e Energia é especulação

Manaus/AM - O senador Eduardo Braga (MDB/AM) distribuiu nota à imprensa afirmando que a notícia divulgada nesta segunda-feira (16), dando conta que seu nome estaria sendo cotado para assumir o Ministério de Minas e Energia, “trata-se de uma especulação”, e lamentou que essa hipótese tenha sido feita no momento em que o sistema energético brasileiro registra a sua maior crise.

No entendimento do ex-ministro de Minas e Energia e engenheiro elétrico formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o setor, que é estratégico para qualquer nação, “está sem rumo e beira o colapso no Brasil”.

Enquanto líder do MDB no Senado, Eduardo Braga informou que solicitou uma audiência pública com representantes do setor elétrico para que sejam prestados esclarecimentos a respeito da crise hídrica no país, a maior dos últimos 91 anos.

Para o parlamentar, o Brasil precisa conhecer, em detalhes, as dificuldades para que possamos encontrar as soluções no sistema energético.