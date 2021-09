BR-174 é interditada após caminhão tombar no local; veja vídeos

Manaus/AM - O trânsito na BR-174 foi interditado após um acidente com um caminhão, no KM 962, antigo KM 79 da via.

BR-174 é interditada após caminhão tombar no local pic.twitter.com/v7vmZFrNFu — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 8, 2021

De acordo com testemunhas, o caminhão teria passado por um buraco no local e o motorista acabou perdendo o controle, tombando o veículo na via.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a previsão para liberação da via é de até 3h para a retirada do caminhão tombado.