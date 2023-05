Bombeiros fazem busca por jovem que desapareceu ao sair para caçar no Amazonas

Manaus/AM - Equipes do Corpo de Bombeiros realizam, neste domingo (7), as buscas por um jovem de 20 anos que desapareceu há mais de dez dias, após sair para caçar em meio à floresta em Maués, no Amazonas.

De acordo com os bombeiros, o jovem saiu para caçar em uma área de mata da Comunidade São Sebastião do Rio Urupadi, no dia 25 de abril, e não retornou mais para a casa dele.

Equipes de Parintins foram acionadas para auxiliarem nas buscas pelo jovem que são feitas "na selva, por via fluvial nas margens de rios e igarapés e em sobrevoos na área onde o rapaz desapareceu", segundo informou os bombeiros.