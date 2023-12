Bombeiros alertam sobre fogos de artifício durante festas de fim de ano no Amazonas

Manaus/AM - Com a chegada do período de festejos de fim de ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) orienta a população quanto aos cuidados que devem ser adotados durante a compra e manuseio de fogos de artifício. Medidas como adquirir o produto em lojas licenciadas para venda deste segmento e seguir as instruções de manuseio podem evitar ocorrências de acidente.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz, é imprescindível realizar a compra dos fogos de artifício em lojas licenciadas para vender produtos deste segmento. Além disso, ele também pontua alguns dos cuidados que devem ser seguidos na hora de manusear os fogos.

“Destacamos cuidados como, por exemplo, não manusear fogos de artifício em ambientes fechados, próximo de crianças, idosos e fumantes. Nunca soltar fogos dentro de canos, caixas e recipientes de vidro e nem próximo de fiação elétrica, evitando assim a possibilidade de incêndio e acidente”, pontuou coronel Muniz.

Para realização de shows pirotécnicos, deve ser contratada uma empresa com profissionais especializados e habilitados para fazer a manipulação do produto de forma prudente e controlada.

Fiscalização

Ao longo de todo o ano, a corporação atua por meio da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) em análise de processos para emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), de estabelecimentos que fazem a solicitação junto ao CBMAM para atuar na venda de fogos. E as operações de fiscalização dos estabelecimentos que vendem estes produtos são conduzidas pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), que é composta por órgãos do sistema de Segurança Pública do Estado.