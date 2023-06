Estudantes da Ufam recebem 1º pagamento de bolsas e auxílios com reajustes

Manaus/AM - A Ufam realizou o pagamento de todos os auxílios de assistência estudantil do mês de junho com o reajuste do valor para R$700,00. Diferença será custeada com o orçamento próprio da Universidade. Mais de 2 mil estudantes da capital e do interior foram contemplados com os benefícios.

De acordo com o Departamento de Assistência Estudantil (Daest), sofreram reajuste os valores dos Auxílios Acadêmico, Moradia, Residência Universitária (Runi) e Creche, passando para R$700,00 mensais.

“A medida foi adotada após o aumento no valor da bolsa do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) para R$700,00, pelo CNPq, o que resultou no pedido para que os demais programas e auxílios voltados para a graduação também fossem alterados em seus repasses aos estudantes. Dada a situação do país, o valor de compra de R$400,00 não é mais o mesmo de antes. Daí, a necessidade do reajuste dos auxílios”, explicou a professora Karime Bentes, diretora do Daest.

Segundo a pró-reitora de Administração e Finanças da Ufam, professora Angela Bulbol, o valor do reajuste nos valores das bolsas e auxílios dos discentes da Ufam foi concedido utilizando tão somente o orçamento da Instituição, uma vez que não houve incremento no repasse do Pnaes [Plano Nacional de Assistência Estudantil]. “O valor representa um impacto orçamentário de aproximadamente R$ 7 milhões que serão alocados do orçamento discricionário da Ufam”, revelou a gestora da Proadm. “Ressalte-se que o aumento não se restringiu aos alunos em vulnerabilidade social atendidos pelo Pnaes, mas a todos as bolsas e auxílios concedidos pela Ufam (Pibic, Pibit, Auxilio Moradia, Auxilio Inclusão Social, Auxilio RUNI e etc)”, completou.

Tiago Andrade, cursa o 10º período de Direito e recebe os Auxílios Acadêmico e Moradia. Para ele, o aumento no valor foi muito bem-vindo. “O valor não era ruim, até porque já teve reajuste antes, mas agora o aumento foi bastante satisfatório. As coisas ficaram mais caras, o jeito é se programar. Eu fiz assim”, revelou. “Os auxílios me ajudam na alimentação, no transporte e a pagar a internet. Ajudou a pagar meu computador também. Então, os auxílios cumprem o seu objetivo”, ressaltou.

*Com informações da assessoria