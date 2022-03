Boletim da UEA aponta recuperação da atividade econômica no Amazonas

Manaus/AM - O ritmo de crescimento econômico do Amazonas em dezembro foi mais forte e intenso do que na média da atividade brasileira, 6,73%, comparando com janeiro de 2021. A recuperação do Estado, no comparativo de dezembro de 2021 com meses anteriores até abril de 2020, também foi superior, cerca de 32,75% maior do que o período citado e embora o estado tenha apresentado três meses consecutivos de estagnação, de setembro a novembro, esse cenário econômico encerrou o ano de 2021 com alta de 2,56%.

Os resultados foram apresentados na edição deste mês de março do Boletim Macroeconômico do Amazonas, elaborado pelo Observatório Macroeconômico e Avaliação de Políticas Públicas do Amazonas (OMAP/AM), do curso de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com o objetivo de traçar tendências baseadas nas investigações de dados mensais, trimestrais e anuais da economia amazonense.

O relatório, organizado pelo professor mestre da UEA, Felippe Barros, revela que no Amazonas, o setor de serviços é um dos mais importantes do Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas, detendo 22,24% de toda a geração de riqueza da região (excluindo o Comércio e a Administração Pública da contabilidade). As empresas de atividades financeiras, de transporte, educação privada, artes e cultura, tecnologia da informação, comunicação, dentre outras, têm buscado reverter os prejuízos da recessão de 2015-2016, mas ainda não conseguiram retornar para o mesmo nível de atividade de 2014.

A avaliação, em relação ao comércio do Amazonas, revela que a atividade do setor, que gerou cerca de R$ 9,5 bilhões, em 2019, e detém 8,79% da parcela de riqueza do estado, apresentou rápida saída da crise global promovida pela pandemia.

“No mesmo ritmo, o mercado de trabalho apresentou dados bastante favoráveis para o país e para o estado do Amazonas. Os resultados positivos da atividade econômica no geral (IBCR-AM e IBCBr), da atividade da Indústria (PIM-PF), que é a mais importante do estado, do setor de Serviços e do Comércio, refletiram o desempenho do mercado de trabalho no último trimestre de 2021, reduzindo o desemprego do país e da região”, explicou o professor.

Felippe destaca que os dados apontam clara evolução e uma saída mais próxima da pandemia. Segundo ele, os indicadores de atividade econômica apontam evidente melhora em relação ao ano anterior, mas ainda há muito efeito carry-over (dados do passado em níveis muito baixos).

Fragilidades

A análise dessa dinâmica é importante para o Amazonas, conforme diz o professor, e permite aos formuladores de política econômica do estado adotar medidas que incentivem a criação de novos postos de trabalho, de transferências de renda e outros meios que ajudem a sociedade a melhorar os indicadores, mas com maior qualidade.

"A Indústria, mesmo que tenha apresentado melhora em dezembro, aponta fragilidade na retomada da produção e em sua consistência, em janeiro. Comércio e Serviços já recuperaram completamente os prejuízos da pandemia e o mercado de trabalho aponta toda essa melhora por conta da redução da taxa de desemprego, com o setor de Serviços puxando boa parte da criação de postos de trabalhos efetivos e de carteira assinada.

Contudo, nos últimos quatro trimestres, a recuperação desses postos de trabalho ocorreu por meio de contratos com salários menores, evidenciando um novo desafio: a manutenção do consumo para 2022 e a inadimplência", disse.

Na conclusão, o boletim justifica que o ritmo estagnado de algumas atividades econômicas brasileiras é explicado por diversas variáveis, dentre elas a inflação de 10,06%, que esconde o crescimento acima da média de diversos segmentos que impactam as decisões de consumo das famílias por afetarem o bolso diretamente, tais como a Habitação, que teve alta de 13%, dos Transportes, 21%, dos combustíveis, 47,49% e do botijão de gás, 36,99%, que afetam sobremaneira a vida da população.

Além da inflação, que pressiona o bolso do consumidor, consumo das famílias tem sido inviabilizado pela queda real da renda média, que foi de 7% em 2021, recuando há quatro trimestres consecutivos, assim, preços maiores e renda menor.