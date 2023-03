Boi Caprichoso inicia arrancada rumo ao bicampeonato do Festival no Ensaio dos Bumbás

O Boi Bumbá Caprichoso, campeão do maior festival de todos os tempos, inicia em Manaus a arrancada rumo ao bicampeonato no “Ensaio dos Bumbás”. O evento acontece neste sábado (25), no Sambódromo, com apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Produzido pelo Movimento Marujada, o show azul e branco contará com os itens oficiais Edmundo Oran, Patrick Araújo, Prince do Caprichoso e Marujada de Guerra, além dos toadeiros Paulinho Viana, Márcio do Boi, Mara Lima, Junior Paulain, Canto da Mata, Arlindo Neto e Klinger Junior, e as participações dos grupos de dança e torcidas.

Diretamente de Parintins, os itens individuais Marcela Marialva (Porta-Estandarte), Valentina Cid (Sinhazinha da Fazenda), Cleise Simas (Rainha do Folclore), Marciele Albuquerque (Cunhã Poranga), Erick Beltrão (Pajé) e o Boi Caprichoso, com o tripa Alexandre Azevedo, prometem momentos de emoção e encanto em performances especiais durante o evento.

A abertura dos Ensaios dos Bumbás tem início às 20 horas e a entrada é gratuita. Mesas e camarotes podem ser adquiridos, mediante disponibilidade, pelos contatos (92) 99103-6772 e (92) 98833-0777.

Bar do Boi 35 Anos – O Movimento Marujada comemora nesta temporada os 35 anos da pioneira e mais tradicional vitrine cultural da capital amazonense: o Bar do Boi. O marco será celebrado em cinco edições temáticas do evento, nos meses de abril, maio e junho.

Vanguarda

A agenda de eventos do Movimento Marujada reserva mais eventos considerados vanguarda e referências exclusivas do Boi Caprichoso em Manaus. Feijoada VIP e Bar do Boizinho estão confirmados para o mês de junho e já repercutem entre os torcedores como eventos imperdíveis.

Ensaio da Marujada

O melhor ritmo do Festival rufa tambores no aquecimento da nação azulada para o Ensaio dos Bumbás nesta sexta-feira. A Marujada de Guerra inicia os ensaios técnicos das toadas que compõem o álbum “O Brado do Povo Guerreiro”, trilha musical para as três noites de espetáculo do Boi Caprichoso no 56º Festival Folclórico de Parintins.

No palco do ensaio da Marujada, os toadeiros Paulinho Viana, Márcio do Boi, Junior Paulain, Mara Lima, Luiz Carlos e Victtor Schaefer cantam as novas toadas e grandes sucessos azulados, além do pós-show do grupo Tribo da Toada e das participações dos grupos de dança e torcidas.

O ensaio da Marujada de Guerra tem início às 19 horas, no Atlético Rio Negro Clube. A entrada custa R$ 15 na portaria do evento e mesas estão à venda pelo (92) 99112-1094.