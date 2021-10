Boi Caprichoso celebra 108 anos com grande festa em Parintins

O aniversário de 108 do Boi-bumbá Caprichoso marca o retorno oficial das atividades do boi em uma grande festa a ser celebrada no próximo dia 30 de outubro (Sábado) no curral Zeca Xibelão. O aniversário do bumbá é oficialmente no dia 20 de outubro, mas a festa será dia 30.

Com a redução nos casos de Covid-19 e a aceleração na vacinação, a programação deve receber 100% do público em razão da liberação das festividades em locais públicos deliberada pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus de Parintins.

O presidente do Boi Caprichoso comunicou que a Caravana Azulada, organizada pelo Movimento Marujada deve contar com 700 pessoas que deverão apresentar comprovante de imunização completa contra Covid-19 e ainda passarão por teste RT-PCR antes de serem autorizados a entrar no barco no porto de Manaus.