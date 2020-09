Bioeconomia é tema de seminário virtual durante 42ª Expoagro

Manaus/AM - O 1º Seminário de Bioeconomia do Amazonas, organizado pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é tema de seminária virtual durante a Expoagro, com objetivo de buscar meios de gerar riqueza com a exploração sustentável dos recursos da biodiversidade e interiorizar o desenvolvimento no Estado do Amazonas. O evento tem formato totalmente online nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2020, como parte da programação da 42ª Expoagro, e será transmitido pelo canal da Sedecti no Youtube @sedectiamazonas e, também, pela TV Encontro das Águas. Para mais informações, acesse: https://expoagro.am.gov.br/index.php/seminario-de-bioeconomia-do-amazonas/. O objetivo dessa iniciativa, segundo a secretária executiva da Secti, Tatiana Schor, é de lançar um olhar estratégico sobre a bioeconomia e agregar valor às cadeias produtivas em todo o estado, considerando o conhecimento na natureza e os investimentos em CT&I, como os principais potenciais para o desenvolvimento dessa nova matriz econômica. Ainda na programação, também serão debatidos temas relacionados à bioeconomia circular, como é o caso das cadeias do pirarucu e da avicultura.

Programação

A abertura do seminário acontece no dia 28 de setembro e contará com os pronunciamentos dos secretários de Estado: Jório Veiga (Sedecti), Petrúcio Magalhães (Sepror), Eduardo Taveira (Sema), além de representantes dos Ministérios da Economia (ME); da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), do Desenvolvimento Regional (MDR) e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O evento contará com cinco painéis que irão abordar os seguintes temas: Painel 1: Uma Bioeconomia para o Amazonas; Painel 2: Construindo Novas Relações na Bioeconomia Amazônica - O Manejo do Pirarucu e a Avicultura no Amazonas; Painel 3: As Políticas de Precificação e Compras de Produtos da Sociobiodiversidade; Painel 4: Fortalecimento das Cadeias Produtivas da Bioeconomia Amazônica e Painel 5: Empreendedorismo e a Cultura de Inovação na Bioeconomia Amazônica.

Bioeconomia

A bioeconomia é um tema que vem em uma crescente no Brasil e no resto do mundo. A proposta defende uma nova matriz econômica de forma sustentável, reunindo vários setores da economia tradicional.