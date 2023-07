Bemol é condenada a devolver taxa de embalagem em troca de produto

O Juiz Francisco Soares de Souza, da 11ª Vara do Juizado Cível de Manaus condenou as Lojas Bemol a reembolsar um cliente que pagou taxa de reembalagem após a loja condicionar a troca de um produto comprado no estabelecimento, apenas se estivesse com a caixa. Saiba mais em Amazonas Direito.

