Bemol é condenada após bloquear conta corrente de cliente em Manaus

A Bemol Serviços Financeiros Ltda foi condenada a indenizar pelo bloqueio temporário e indevido de conta corrente sobre a qual o cliente fez o depósito de valores e sofreu injustificada restrição de acesso aos serviços bancários, com reflexos negativos no comprometimento de suas obrigações e no atendimento de suas despesas básicas. Leia mais em Amazonas Direito.

