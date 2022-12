Bebê é internada às pressas ao ingerir óleo diesel dentro de casa no Amazonas

Ao chegarem, eles se deparam com os pais da bebê em desespero e a vítima passando muito mal. Os PMs colocaram a criança no local e saíram em disparada para o Hospital José Mendes.

Manaus/AM – Uma bebê de apenas dois anos foi parar nop hospital depois de ingerir acidentalmente uma porção de óleo diesel. O caso aconteceu no bairro Prainha, no município de Itacoatiara, na noite desta quarta-feira (21).

