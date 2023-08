Bares são fiscalizados para proibir presença menores de 18 anos no Amazonas

De acordo com a investigadora de polícia Dulce Montefusco, gestora da unidade policial, as equipes estiveram nos locais para fiscalizar e orientar proprietários e consumidores sobre a proibição da presença de adolescentes desacompanhados, bem como em relação a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

Manaus/AM - Os policiais da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, deflagrou, na terça-feira (22), uma operação policial de orientação e fiscalização em bares e estabelecimentos comerciais para proibir a presença de menores de 18 anos.

