Barco que transportava passageiros afunda durante ventania no Amazonas

Manaus/AM - Um barco que transportava passageiros de Manaus para Boa Vista do Ramos afundou, neste sábado (16), no interior do Amazonas.

Uma ventania teria atingido a embarcação durante a madrugada e o barco encostou na margem do Rio Amazonas, próximo a comunidade Costa da Conceição. Em certo momento, um tronco de árvore levado pelo vento perfurou o casco da embarcação, causando o naufrágio.

Ninguém ficou ferido neste acidente e os 16 passageiros foram retirados antes do naufrágio. As vítimas permaneceram em uma comunidade próxima até a chegada do resgate. Um carro e as cargas que estavam no barco foram perdidos no naufrágio.