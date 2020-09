Bar em Manaus é interditado por aglomeração de pessoas

Manaus/AM - Em ação realizada na noite desta sexta-feira (18), a Central Integrada de Fiscalização, autuou três estabelecimentos em diferentes bairros da capital amazonense. As fiscalizações apuram o descumprimento do decreto governamental com medidas para prevenção e combate ao novo coronavírus.

A Central, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), reúne servidores de órgãos estaduais e municipais. Ao todo, 18 locais foram vistoriados pelos agentes. Na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, um bar foi autuado e fechado por aglomeração de pessoas.

Para fazer denúncias e colaborar com o trabalho de fiscalização, a população pode ligar para o 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), ou o 181, o disque-denúncia da SSP-AM.