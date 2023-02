Bancada Federal do Amazonas se reúne nesta semana para definir coordenador

Manaus/AM - A Bancada Federal do Amazonas, formada por três senadores e oito deputados federais, deve se reunir nesta semana em Manaus para definir o nome do novo coordenador e discutir estratégias para o mandato em defesa dos interesses do estado. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (9) pela assessoria de imprensa do senador Omar Aziz (PSD).

Omar Aziz foi o coordenador da bancada em seis dos últimos oito anos, a previsão é que ele seja mantido na função, mas o senador defende alternância.

Omar destaca que o encontro da bancada é uma importante oportunidade para colocar as prioridades do Amazonas acima de qualquer diferença ideológica.

“Mesmo com diferenças de pensamento, de ideologias, os parlamentares precisam colocar os interesses do povo do Amazonas em primeiro lugar. O Amazonas só tem a ganhar com uma bancada bem articulada e unida para levar mais investimentos ao Estado”, pontuou Omar.

A gestão de Omar como coordenador da Bancada Federal do Amazonas foi pautada pela articulação para liberação de emendas, principalmente para o interior do Estado. Além disso, a bancada atuou unida para conter os efeitos negativos de decretos presidenciais do governo Bolsonaro que mexiam na alíquota dos principais impostos do País, atacando diretamente a competitividade do modelo Zona Franca de Manaus.