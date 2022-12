Bancada do Amazonas apoia PEC que recria ‘quinquênio’ para juízes, procuradores e defensores públicos

De acordo com o texto, o adicional será calculado na razão de 5% do subsídio a cada cinco anos de efetivo exercício em atividade jurídica, podendo chegar ao máximo de 35%. Poderá ser incluído na contagem o tempo de serviço em cargos públicos de carreiras jurídicas e na advocacia, inclusive aquele prestado antes da publicação da Emenda Constitucional que resultar da PEC. A medida também se estende a aposentados e pensionistas que tenham direito à paridade de proventos e abrange também membros dos tribunais de contas da União (TCU), dos estados (TCE) e dos municípios.

O senador Omar Aziz, que compõe a bancada amazonense no Senado, composta por ele, Plínio Valério e Eduardo Braga, se mostrou favorável a PEC 63/2013 que restabelece o pagamento de adicional por tempo de serviço para juízes e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública de todo o país.

