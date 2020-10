Balsa da Adaf naufraga durante tempestade no interior do Amazonas

Uma balsa da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) afundou num trecho de rio em Novo Aripuanã (a 228 quilômetros de Manaus) durante uma tempestade na madrugada da última quinta-feira (1).



De acordo com o relato de um funcionário do órgão identificado como Alaor, o naufrágio ocorreu cerca de vinte minutos depois do início da chuva, por volta das 4h. Ele e outra fiscal da agência tentaram recuperar alguns materiais do ponto de apoio e, junto com dois policiais militares, conseguiram abrigo num pontão.



"Não temos a dimensão do que aconteceu, foi muito rápido. Você não sabe o que é enfrentar uma tempestade no rio e uma onda com quase 1 metro de altura", contou o fiscal em áudio enviado por um aplicativo de mensagens. Em vídeo gravado depois do susto, o fiscal exige mais segurança e assistência no ambiente de trabalho.



"Esse fato revela o grau de risco que corremos nas barreiras sanitárias. Não recebemos gratificação de periculosidade ou de insalubridade", afirma um funcionário da agência que pediu anonimato.