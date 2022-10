Baixa procura pela vacina contra poliomielite preocupa autoridades no Amazonas

Os dados foram consolidados pela coordenação estadual do PNI na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Manaus/AM - Com baixa adesão, a campanha de vacinação encerrada no último mês de setembro contra poliomielite, doença que causa paralisia infantil e pode ser fatal, alcançou apenas 58,8% de cobertura no Amazonas, com 187.038 crianças.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.