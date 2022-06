Baixa adesão à vacinação preocupa médicos do Amazonas

Manaus/AM - Com a baixa adesão a duas campanhas de imunização acontecendo no Amazonas, uma contra o sarampo, cuja meta é atingir 95% do público e até a última terça-feira (7) alcançou apenas 26,3% de cobertura, e a Influenza, cuja meta é 90% e na mesma data atingiu 42%, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), destaca a importância da adesão às vacinas pela população nesta quinta-feira (9), quando se comemora o Dia Nacional da Imunização.

Também estão em baixa no Amazonas as coberturas de vacinas de rotina, previstas no calendário nacional do Serviço Único de Saúde (SUS), que são: BCG (80,6%), Rotavírus (50,6%), Pólio (52,6%), Pentavalente (52,6%), Meningite C (56,1%), Pneumocócica (59,7%), Febre Amarela (44%), Tríplice Viral (34,9%), Varicela (42,9%) e Hepatite A (50,5%).

Especialistas na área manifestam preocupação com a cobertura vacinal que vem caindo em todo o país, inclusive de campanhas existentes desde a década de 70 do século passado. Sem vacina, doenças erradicadas como o sarampo, estão de volta.

Outra campanha de vacinação em andamento no Amazonas é a de Covid-19, cuja meta é de atingir 90% e está em 70,6% no esquema vacinal primário (1ª a 2ª dose), sendo que está disponibilizado gratuitamente até a quarta dose.

A FVS-RCP alerta que a vacinação é a ferramenta fundamental para reduzir o impacto da doença e é preciso seguir ampliando a cobertura vacinal com o objetivo de evitar doenças. E reforça que segue estimulando as prefeituras municipais, por meio das secretarias municipais de saúde, para que continuem realizando campanhas educativas e busca ativa por faltosos da vacinação contra no intuito de ampliar as coberturas vacinais.

Desde fevereiro deste ano, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), segue realizando visitas técnicas aos municípios do Amazonas. As visitas são realizadas para dar suporte às ações estratégicas de ampliação da cobertura vacinal no interior do estado.

Ontem, para estimular a vacinação infanto-juvenil, a FVS participou do lançamento do selo do projeto “Juntos pela Vida” do Ministério Público do Amazonas (MPAM), que tem a finalidade de ampliar a cobertura vacinal em crianças e adolescentes no Estado, certificando com o selo, as escolas que alcançarem 80% de alunos vacinados.

O evento contou com a participação da diretora-presidente da FVS-RCP, , Tatyana Amorim, enfermeira de carreira há mais de 20 anos no serviço público, representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) e o Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), para orientar gestores das unidades de ensino público e privado nas campanhas de imunização no Estado.

Tatyana destacou a preocupação com as baixas coberturas vacinais no Amazonas e convidou o público para o Dia D da multivacinação, que vai ocorrer sábado (11), em todo o Amazonas.

De acordo com ela, é essencial que toda a população, que ainda não está em dia com sua caderneta de vacinação regularizada, procure os locais de oferta da vacinação contra Covid-19, sarampo, e Influenza.

A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Proteção e Defesa dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos do Consumidor e da Defesa do Patrimônio Público (CAO-PDC), procuradora de Justiça do MPAM, Silvana Cabral, enfatizou a importância do programa para incentivar a vacinação nas redes públicas e privadas de ensino.