Aziz rebate post de Bolsonaro e insinua que foi escrito por um dos filhos: 'moleque'

"O que frustra o G-7 é não encontrar um só indício de corrupção em meu Governo. No caso atual querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado, ou um só real foi pago. - No circo da CPI Renan, Omar e Saltitante estão mais para três otários que três patetas", escreveu.

A resposta foi dada após uma postagem no perfil do Twitter do presidente, nesta quinta-feira (15). Nele, Bolsonaro voltava a criticar os trabalhos da Comissão.

"Isso aí eu não vou responder o presidente que está convalescendo. É uma pena que o filho dele que tá lá ao lado, tirando fotos para tentar vitimizar o pai, como se nós tivéssemos responsabilidade pelo que está acontecendo (...) Torcemos pela saúde do Bolsonaro porque eu quero debater politicamente com o Bolsonaro em plena forma física. Sei que ele está sofrendo muito. Eu não creio que ele tuitou isso. Ele nem deve estar em condições de fazer isso. Isso é algum moleque que não tem o que fazer. É uma pessoa reprimida por natureza que quer extravasar o que sente e não pode porque tem que manter uma personalidade para agradar o pai", disse o senador em entrevista à CNN Brasil.

