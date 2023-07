Avião é apreendido após polícia descobrir pista clandestina no Amazonas

Manaus/AM - Um avião foi apreendido, neste sábado (15), após a polícia descobrir uma pista de pouso clandestina, em uma propriedade privada abandonada, localizada em Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. Um colombiano, de 46 anos, foi preso, no entanto, a identidade dele não foi divulgada pela polícia.

Após receber denúncia informando que havia uma pista de pouso clandestina no ramal do Procópio, no KM 113, as equipes policiais iniciaram diligências no local e encontraram um trio fugindo para uma área de mata. Um deles foi capturado e detido.

Foram encontrados, ainda, uma aeronave tipo avião monomotor, prefixo: PT-JNP de cor branca; um carro; um motor gerador de energia; um compressor de ar; e uma caixa de ferramentas de manutenção em aeronaves.

O caso foi encaminhado para a 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).