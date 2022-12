Avaliado em R$ 3 milhões, terreno do Boi Garantido deve ser leiloado em janeiro no Amazonas

Manaus/AM - Avaliado em R$3.007.190,00, o terreno do Boi-Bumbá Garantido deve ser leiloado em janeiro de 2023. O imóvel está localizado na Estrada Parintins - Parananema, atualmente denominada Estrada Odovaldo Novo, esquina com a estrada da Cristina - Macurany, no município de Parintins no Amazonas.

A decisão é da 3.ª Vara da Comarca do município para dar andamento ao cumprimento de sentença no processo n.º 0003923-13.2013.8.04.6300, que tramita na unidade judicial. Conforme a publicação do edital, trata-se de leilão de um imóvel (terreno) com área total de 20 mil m², em que atualmente se encontra instalada a Universidade do Folclore e “Galpão da Cibrazen”, que possui um refeitório, duas estruturas para recreação ou lazer tipo “Chapéu de palha”, um armazém, um muro e uma caixa d’água.

O leilão será público e simultâneo (de forma presencial e eletrônica), por meio do portal de leilões online do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (www.leiloes.tjam.jus.br) e concomitantemente no Núcleo de Leilões Judiciais, localizado no Fórum Ministro Henoch Reis, 3.º andar, setor 1, situado à Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, s/n.º, em Manaus.

A primeira chamada será no dia 24/01/2023, às 10h, para lances superiores ao valor da avaliação, que é de R$ 3.007.190,00; caso não seja vendido em primeira praça, a segunda chamada será às 10h10min, para lances livres, não sendo aceitos os que se enquadrem como preço vil, de acordo com o artigo 891 do Código de Processo Civil.

Outras informações sobre a participação podem ser obtidos no edital, disponível na edição do Diário da Justiça Eletrônico de 14/12, nas páginas 17 e 18 do Caderno Judiciário – Interior. https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=15&nuDiario=3458&cdCaderno=3&nuSeqpagina=17