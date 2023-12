Auxílio a pescadores afetados pela seca no Norte começa a ser pago na quarta; veja cronograma

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão do governo federal, a seca na Amazônia já é considerada a pior dos últimos 43 anos na região.

Tem direito ao auxílio extraordinário quem teve o seguro-defeso concedido no ciclo passado (setembro de 2022) e do ciclo atual, desde que o seguro tenha sido concedido até 1º de novembro.

O crédito da parcela única de R$ 2.640 será realizado na conta bancária do beneficiado e levará em conta o último número do CPF. Os cadastros terminados em 0, 1, 2 e 3 recebem na quarta-feira. Os com final 4, 5 e 6, na quinta; e na sexta recebem os pescadores com CPF terminado em 7, 8 e 9.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.