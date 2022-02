Auxílio Estadual: Entrega de cartões encerra na próxima semana no Amazonas

Manaus/AM - A entrega dos cartões do Auxílio Estadual encerra na segunda-feira (28) em Manaus e no interior do Amazonas. Mais de 22 mil cartões restantes serão redistribuídos a partir de abril, desta vez para famílias na lista de espera do Cadastro Único (CadÚnico).

Dos 300 mil cartões disponibilizados para famílias em situação de extrema pobreza do Amazonas desde novembro, 22.513 cartões ainda restam ser entregues, cerca de 7% do total.

De acordo com a titular da Seas, secretária Alessandra Campêlo, este montante será redistribuído para uma lista de espera de beneficiários que não foram contemplados. O objetivo é fazer a seleção dessas novas famílias em março para reiniciar a entrega em abril deste ano.

Atendimento

Em Manaus, a entrega dos cartões está concentrada no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), localizado na rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida, zona sul, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



No interior, o Governo do Estado conta com a parceria de órgãos como a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, além das secretarias municipais de Assistência Social, para prosseguir com as entregas.

O Governo do Estado disponibiliza ainda um call center para atendimento de demandas envolvendo o Auxílio Estadual permanente. O número para contato para tirar dúvidas relacionadas ao cartão é o 0800 740 7444.

Por meio do atendimento, a pessoa pode verificar se possui direito ao benefício, os documentos necessários quando for ao local de retirada, entre outras questões.



O call center está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além do canal de atendimento, a população já dispõe do site www.auxilio.am.gov.br para conferir se tem acesso à ajuda financeira, bastando informar o CPF e a data de nascimento.