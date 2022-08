Auxílio Caminhoneiro: Mais de 2,7 mil motoristas receberão o benefício no Amazonas

Manaus/AM - As primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro, de R$ 2 mil, para repor os efeitos do aumento do diesel em 2022, começaram a ser pagas, nesta terça-feira (9). No Amazonas, cerca de 2,7 mil motoristas vão receber o benefício, segundo o Sindicato dos Caminhoneiros e Carreteiros Autônomos do Amazonas (Sindccace-AM).

O recurso será depositado na poupança social digital, da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo Caixa Tem. O primeiro valor a ser repassado vai totalizar R$ 2 mil. Mais quatro parcelas de R$ 1 mil estão previstas para serem pagas até dezembro.

Segundo o Sindccace-AM, a quantidade de caminhoneiros aptos para receber o recurso por cidades do Amazonas são: 1586 em Manaus; 14 em Apuí; 4 em Autazes; 1 em Barcelos; 6 em Boca do Acre; 1 em Borba; 11 em Careiro; 4 em Careiro da Várzea; 5 em Coari; 1 em Eirunepé ; 1 em Guajará; 554 em Humaitá; 8 em Iranduba; 15 em Itacoatiara; 1 em Itapiranga; 1 em Lábrea; 502 em Manacapuru; 1 em Manaquiri; 6 em Manicoré; 2 em Maués; 1 em Novo Airão; 1 em Novo Aripuanã; 1 em Parintins; 25 em Presidente Figueiredo; 7 em Rio Preto da Eva; 7 em São Gabriel da Cachoeira; 1 em São Paulo de Olivença; 1 em Tabatinga; 1 em Tefé.