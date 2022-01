Aumento de casos de covid no Amazonas teve início no dia 3 de janeiro, afirma FVS

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), identificou aumento de casos confirmados de Covid-19 na comparação nos últimos nove dias, entre 3 e 11 de janeiro.

No dia 3 de janeiro, o número de novos casos confirmados da infecção registrados no Amazonas era de 88. O mesmo indicador nesta terça-feira (11) é de 1.219 casos, sendo 928 detectados por teste rápido de antígeno e 291 identificados por RT-PCR, cujo processamento é realizado no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), coordenado pela FVS. Neste período (03/01 a 11/01), a média diária de confirmação de casos de Covid-19 é de 368 casos.

“Estamos em período sazonal para vírus respiratórios, estão circulando variantes, como a Ômicron, então é preciso que a população mantenha as medidas preventivas que estamos divulgando desde o início da pandemia”, acrescenta a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Prevenção

O uso da máscara de proteção facial, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão e/ou a utilização de álcool a 70% e a adesão à imunização, realizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que continua circulando no Estado.