Aulas presenciais são retomadas em 20 municípios do Amazonas

Manaus/AM - Escolas de 20 municípios no interior do Amazonas retomaram as aulas presenciais nesta quarta-feira (2). Ao todo, mais de 60 mil estudantes voltaram às salas de aula, em 100 instituições da rede estadual.

As cidades de Alvarães, Amaturá, Anamã, Borba, Caapiranga, Canutama, Coari, Eirunepé, Juruá, Lábrea, Manicoré, Maraã, Pauini, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba foram as cidades que reiniciaram o processo.



A retomada segue o cronograma de reabertura gradativa das instituições de ensino do interior do estado. O evento Jornada Pedagógica aconteceu entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro e teve como objetivo proporcionar a preparação necessária aos servidores para o retorno dos alunos, além de orientar sobre o modelo híbrido, distanciamento e protocolos de Saúde, dentre outros.