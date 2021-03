Audiência Pública on-line sobre AM-010 acontece nesta sexta

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) realizará uma audiência pública on-line para apresentar e debater o Projeto de Reforma e Modernização da Rodovia AM-010. A audiência acontece nesta sexta-feira (12), a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo do estado e da Seinfra.

Integram a sessão representantes de órgãos públicos que atuarão no planejamento e execução do projeto, além das prefeituras dos municípios que serão beneficiados com a obra. Foram abertas 250 vagas destinadas à população. Para participar, os interessados devem acessar o site da Seinfra (www.seinfra.am.gov.br) e preencher o formulário de inscrição. Após efetuada a inscrição, será encaminhado um e-mail de confirmação e instruções sobre como acessar o evento.

Obras

O projeto de reforma e modernização da rodovia, que interliga a capital a municípios da Região Metropolitana de Manaus, conta com um investimento na ordem de R$ 386 milhões e prevê a realização de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem superficial, construção de faixas de aceleração e sinalização de 250,40 quilômetros da pista, correspondente ao trecho entre os Km 13 e Km 263,40. A expectativa é de que as obras iniciem no mês de agosto deste ano.



Os serviços irão possibilitar o alargamento da pista, que passa a ter 11 metros de largura; pista de rolamento com 7 metros de largura, sendo 3,5 metros de cada lado; tratamento superficial duplo com brita, com a aplicação de mais cinco centímetros de concreto betuminosos usinado a quente, o CBUQ, proporcionando à pista uma espessura total de quase dez centímetros. Os serviços incluem ainda a sinalização horizontal e vertical, além de pintura de faixas reflexivas.



Beneficiados

Produtor de grama no município de Rio Preto da Eva o agricultor Clésio Stried vê com otimismo a modernização da rodovia AM-010, por onde escoa sua produção em média três vezes ao dia para a capital amazonense. “Essa melhoria na AM-010 vai reduzir custos. Hoje nosso custo de transporte para Manaus é talvez um dos mais caros do Brasil, em função das dificuldades que a estradas vem tendo nesses últimos tempos”, diz.



A redução de custos com a modernização da AM-010 também é celebrada pelo caminhoneiro José Robério, que há 20 anos trafega na localidade. “Ah, vai melhorar 100% se fizer reforma nessa estrada. Para a gente que é motorista vai economizar muito, diesel, pneu, manutenção do veículo, tudinho. Isso daí vai ser uma grande obra de grande porte para a gente”, comemora.