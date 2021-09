Audiência pública discute a expansão do consumo do GNV no Amazonas

O deputado estadual Sinésio Campos (PT) apresentou uma carta compromisso na tarde desta segunda-feira (20), durante a Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que pretende diminuir o valor para a instalação e taxas e aumentar o números de postos que vendem o Gás Natural Veicular (GNV), na cidade Manaus. Atualmente são apenas três postos que vendem o produto, e a intenção é que a cidade tenha pelo menos 10 postos comercializando o GNV e que outros a venda seja expandida para o interior.



A Carta foi elaborada pelo deputado junto aos representantes do governo do Amazonas, órgãos de fomento, taxistas e motoristas de aplicativo. Entre os itens estão: a ampliação do número de postos revendedores de gás natural veicular de três para dez, instalação de postos revendedores de GNV em outros municípios estratégicos; redução do preço cobrado (R$ 400,00) pela empresa Inspenorte Inspeção Veicular para execução de serviços de inspeção técnica nos veículos que utilizam o GNV, na cidade; isenção ou redução do preço de vistoria pela Visnorte ou Cevam. Essa vistoria custa R$110,00; isenção ou redução da taxa de alteração de características do veículo”, no site do Detran. A taxa custa R$ 58,99; abertura de linhas de crédito pela AFEAM para motoristas de aplicativos ou taxistas, proprietários e não proprietários de veículos, afetados pelas consequências econômicas causadas pela pandemia da covid-19.



Na carta também pede que o governo do Estado encaminhe à Aleam Projeto de Lei sobre a isenção de IPVA, ou redução de alíquota do IPVA sobre veículos que utilizam o GNV com placa do Estado do Amazonas; ampliação do valor da concessão e do número de beneficiários da campanha “Faça a Conta. Use GNV!”, da Cigás, de R$1 milhão para R$6 milhões e de 250 beneficiados para 1.500 beneficiados, anualmente.



“Precisamos ter uma matriz energética de gás, visto que o preço da gasolina está altíssimo, o que inviabiliza o trabalho do taxista e do motorista de aplicativo. O GNV é 33% mais econômico que a gasolina e 44% mais econômico que o Etanol. Só para se ter uma ideia, antes da pandemia existiam, aproximadamente, 65 mil motoristas de aplicativo, atualmente, esse número caiu para 30 mil e precisamos mudar essa realidade”, disse Sinésio, que é presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da Aleam.



O diretor técnico comercial da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), Clóvis Correia Júnior, disse na audiência que, dentro de 30 dias, disponibilizar a venda do gás veicular a dois novos postos, em Manaus. Um deve ser instalado no Distrito Industrial, zona sul e outro na Ponta Negra, zona oeste.