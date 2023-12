Atleta amazonense garante vaga para Seleção Pré-Olímpica de Wrestling

Manaus/AM - A amazonense Sabrina Gama garantiu a classificação para o Pré-Olímpico de Wrestling em 2024, que acontece no México. A atleta tem se destacado no cenário esportivo nacional e internacional.

A classificação da atleta veio após a amazonense conquistar a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior, que aconteceu em São Paulo, no último final de semana. Sabrina Gama foi superior nas lutas, contra adversárias do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Alagoas.

“Meu sentimento é de muito orgulho por ter disputado com atletas de alto nível, e é satisfatório mostrar a força do Amazonas no wrestling”, disse Sabrina, medalha de ouro na categoria até 53 kg.

Com primeiro lugar na competição, Sabrina garantiu vaga para o Pré-olímpico de Wrestling, que acontece em março de 2024, no México, sendo umas das seletivas mais importantes para os Jogos Olímpicos de Paris.

“Nunca tive tanta convicção como agora e com certeza quero trazer essa classificação não só para o Amazonas, mas para o Brasil nesse Pré-Olímpico. E com apoio do Governo do Estado faz total diferença, alavancando o potencial do atleta”, ressaltou Sabrina Gama.