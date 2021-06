Ataques: Força Nacional chega ao Amazonas e deve permenecer por 30 dias

Manaus/AM - Agentes da Força Nacional começam a chegar nesta terça-feira (8) no Amazonas. Por determinação do Ministério da Justiça, eles começam a atua imediatamente e devem permanecer na capital e nas cidades do interior por 30 dias.

O efetivo foi enviado após autoridades locais pedirem apoio da tropa para combater uma série de ataques da facção Comando Vermelho, que vêm ocorrendo ininterruptamente desde a noite de sábado (5), em Manaus e em alguns municípios como Careiro Castanho, Iranduba, Parintins, Manacapuru, Carauari, Caapiranga e outros.

De acordo com o Ministério da Justiça, as ações da Força Nacional vão ocorrer de forma planejada com o apoio das polícias Militar e Civil. A portaria publicada hoje no Diário Oficial, deixa claro ainda, que cabe ao governo oferecer toda a estrutura necessária para que as tropas atuem de maneira efetiva na preservação da ordem pública e da segurança da população.

Veja também

Adolescente de 14 anos morre após ter casa metralhada em Manaus

Ataques: Membro do CV é preso com submetralhadora em Manaus

Ataque de facção deixa Centro de Treinamento do Detran em chamas

Vídeo: Criminosos atacam delegacia a tiros em Manaus

Agência do Bradesco no Planalto também é incendiada em ataques em Manaus

Governador do Amazonas solicita Força Nacional para conter ondas de ataques

Carro de tenente da PM é incendiado no pátio de casa em Manaus

Wilson Lima diz que SSP não identificou de onde partiu ordem para ataques

CV ataca comitê do Capitão Carpê em Manaus e deixa recado ousado

29 pessoas já foram presas por envolvimento em ataques em Manaus

Semsa suspende vacinação nesta segunda em Manaus em meio à onda de ataques

Chefe do tráfico é preso acusado de ordenar ataques na zona Leste de Manaus

Ônibus voltam a circular com 30% da frota nesta segunda em Manaus

Ônibus vão circular até 19h nesta segunda em Manaus; Saiba quais

Manaus recebe policiais da PRF de Roraima e Rio de Janeiro após onda de ataques