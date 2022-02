“Ataque praticamente mortal à Zona Franca de Manaus”, diz Braga sobre decreto do governo que reduziu IPI

“A partir de agora o governo do presidente Bolsonaro assume uma posição contra a Zona Franca e contra os trabalhadores do Amazonas. Lamento muito dizer isso, espero que todos nós possamos nos unir.”, continuou.

O senador Eduardo Braga afirmou que o decreto publicado pelo governo federal nesta sexta-feira (25), que reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 25%, é um ataque “praticamente mortal” à Zona Franca de Manaus, e um posicionamento contrário do presidente Jair Bolsonaro aos trabalhadores do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.