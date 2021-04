Atalaia do Norte é o primeiro município do Amazonas a imunizar professores

De acordo com dados do relatório de vacinação diário da Semsa, o “Vacinômetro”, 3.091 doses do imunizante contra a Covid-19 já foram aplicadas em Atalaia do Norte. Indígenas aldeados e profissionais de saúde são as categorias mais vacinadas até o momento.

Manaus/AM - Para garantir segurança a professores e profissionais da educação, a Prefeitura de Atalaia do Norte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou na última terça-feira (6) a aplicação da primeira dose de imunizante contra a Covid-19 em professores das redes municipal e estadual de ensino do município. Nesta primeira etapa, cerca de 250 educadores vão receber a vacina.

