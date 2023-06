Associação pede que STF reconheça que CNJ errou em decisão contra juiz do Amazonas

Manaus/AM - A Associação Juízes para a Democracia- AJD-, sob a presidência da Juíza Cristiana de Faria Cordeiro, pediu ao Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que seja admitida sua atuação nos autos de mandado de segurança impetrado por Luis Carlos Honório de Valois Coelho contra ato do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, que determinou o afastamento do magistrado amazonense de suas Redes Sociais. Leia mais em Amazonas Direito.

