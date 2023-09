Assembleia Legislativa do Amazonas transfere feriado de 5 de Setembro

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) seguiu o Governo do Estado e também transferiu o feriado de 5 de setembro (terça-feira), que celebra a elevação do Amazonas à categoria de Província, para o dia 8 (sexta-feira). A medida foi definida em portaria n° 2083/2023 assinada pelo presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade (UB).

De acordo com a Aleam, o intuito é não prejudicar as atividades administrativas do Poder Legislativo estadual, que ocorrerão normalmente nos dias, 4, 5 e 6 (respectivamente na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira).