Artistas de Parintins são prensados por guindaste em barracão da Tom Maior em São Paulo

Manaus/AM - Cerca de três artistas de Parintins, interior do Amazonas, foram prensados por um guindaste, nesta quinta-feira (02), dentro do barracão da escola de samba Tom Maior, na Fábrica do Samba, em São Paulo. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram para o local da ocorrência. Os trabalhadores foram socorridos e encaminhados para um hospital. As vítimas são homens, um de 27 anos, que teve contusão no ombro e ferimentos na orelha, outro de 22 anos, sofreu trauma no rosto, contusão no ombro esquerdo e na perna, e o terceiro homem teve fratura exposta na perna.

Em nota, a Tom Maior informou que prestadores de serviço da escola "sofreram um acidente de trabalho quando se encontravam no galpão de uso exclusivo desta agremiação, onde a mesma produz suas alegorias. Toda a assistência necessária foi prestada pelo Corpo de Bombeiros e os prestadores de serviço foram prontamente socorridos e encaminhados ao hospital".

E completou: "A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo ressalta que os galpões de uso de suas associadas, localizados na Fábrica do Samba, são munidos de equipamentos de proteção e os prestadores de serviços e artistas devidamente orientados a executar suas atividades em segurança. Ademais, a Escola de Samba Tom Maior está prestando toda a assistência aos trabalhadores e seus familiares".