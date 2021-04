Artista lança podcast de audioaula gratuito para todo Amazonas

Manaus/Am - A divulgação de projetos artísticos é tema de podcast lançado pela artista e produtora cultural, Ítala Lima. A obra em formato audioaula, aborda conceitos relacionados à comunicação e cultura por meio do projeto ‘Atalho para Produção Cultural’ - lançado durante o período de isolamento social em 2020.

Atalho para produção cultural em formato podcast busca contribuir para a capacitação de artistas, traz ao público informações relevantes, resumidas e escassas sobre temas que envolvem o setor de produção cultural por meio de uma linguagem simples e objetiva. Nesta proposta, a produtora cultural atua como educadora midiática, ministrando a audioaula, que é baseada em seu e-book “Plano de Divulgação para projetos culturais: conceitos básicos que todo artista deve saber, lançado em 2020 durante a pandemia.

“Neste momento em que o mundo parou, refletimos em como lidar com todas as mudanças e continuar a fomentar a cultura e a arte. Primeiro, surgiu a ideia do e-book e depois de transformar esse conteúdo em audioaula. Isso foi um desafio pois é necessário adaptar a linguagem para este tipo de mídia, assim é possível trabalhar a convergência de conteúdo para que alcance um público cada vez maior, pretendo continuar com este projeto trazendo temas diferentes”, relata a profissional sobre a experiência de se adaptar à nova realidade que muitos trabalhadores da cultura também vivenciam.

O podcast está dividido em três partes: plano de divulgação para projetos culturais, ferramentas de comunicação utilizadas em projetos culturais e dicas estratégicas para a elaboração de planos de divulgação. O Público-alvo deste projeto são artistas, produtores culturais, profissionais e estudantes da área de comunicação em geral.

O podcast está sendo disponibilizado gratuitamente na plataformas de áudio soundclound e no canal do youtube da Produtora Cultural Sol do Norte. Quem desejar realizar o download do material deve acessar este link: https://soundcloud.com/alati/sets/podcast-atalho-para-producao-cultural-audioaula-sobre-comunicacao-e-cultura

O projeto Atalho para produções culturais em formato Podcast foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2020/Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana” do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do governo Federal. O projeto está sendo realizado com o apoio da Produtora Cultural Sol do Norte.